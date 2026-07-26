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CHP’nin yeni Grup Başkanı Faik Öztrak oldu

CHP’nin yeni Grup Başkanı Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak oldu.

Haber Merkezi
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CHP’nin yeni Grup Başkanı Faik Öztrak oldu
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Mahkemenin mutlak butlan kararıyla parti liderliğinden düşen Özgür Özel, kendisine yakın isimlerin katıldığı CHP TBMM Kapalı Grup Toplantısı'nda partinin Grup Başkanı olarak seçildikten 2 ay sonra CHP'den istifa ederek 91 milletvekiliyle birlikte Yeni Parti'yi kurdu.

Özgür Özel'in CHP'den istifasıyla boşalan Grup Başkanlığı görevi için partide bugün seçim yapıldı. Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan parti milletvekilleri Gürsel Erol ve Faik Öztrak arasında tercihte bulundu.

Seçimin ilk turunda Gürsel Erol 19, Faik Öztrak 18 oy aldı. 2. turda da Öztrak 21 ve Erol 17 oy aldı. 2. turun ardından Gürsel Erol yarıştan çekildi. Faik Öztrak CHP'nin yeni grup başkanı oldu.

 

 