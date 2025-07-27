CHP'nin yeni İstanbul mitinginin adresi belli oldu

CHP'nin, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin yeni adresi belli oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlayan mitinglerde hafta içi çarşamba günleri İstanbul'un bir ilçesinde hafta sonları ise başka bir kentte miting düzenleniyor.

Yeni miting Şile'de

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 30 Temmuz Çarşamba günü CHP'nin Şile Atatürk Meydanı'nda miting yapacağını duyurdu.

Çelik X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Adaletsizliğe ve haksızlığa karşı, Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’na, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı’ya ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde Şiledeyiz. Hak kazanacak, halk kazanacak."