CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi yarın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan mitingine ilişkin, "Adaletin artık geri gelmesini isteyen bütün vatandaşlarımızı bu meydana bekliyoruz" dedi.

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 57'ncisi yarın Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, saat 16.00'da Zafer Meydanı'nda Afyonkarahisarlı yurttaşlara hitap edecek. CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan, miting öncesi açıklamalarda bulundu. Erhan, "Hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu an biz Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in gelmesine hazırız diyebiliriz bütün Afyonkarahisar olarak. Afyonkarahisarımızın tüm ilçelerinden çok yoğun bir katılım olacak. Ve buradan bütün Türkiye'ye millet iradesine sahip çıkmak için seslenecek" dedi.

Kentin sorunlarını sıraladı

Kentin sorunlarını sıralayan Erhan, "Burada da çok büyük su sorunumuz olan bir bölge var. Çiftçimiz dondan çok yoğun bir şekilde etkilenmiş durumda. Burada bir havalimanımız var. Malumunuz birçok yolcu garantisi verilmiş fakat işlemeyen bir havalimanımız var" dedi.

Erhan, CHP'li belediyelere yönelik olarak düzenlenen operasyonlara ilişkini de konuştu; "Biz bu süreçte her zaman olduğu gibi, sesimizi en yüksek seviyede duyurmaya devam edeceğiz. Bir an evvel belediye başkanlarımızın yargılama olabilir fakat tutuksuz yargılanması doğru olan bunu talep etmeye devam edeceğiz. Biz bu meydanlarda bu kalabalıkları zaten bu sebeple dolduruyoruz. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun da özgürlüğe kavuşması için var gücümüzle mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Tüm Afyonluları mitinge çağırdı

Faruk Duha Erhan, Afyonkarahisarlı yurttaşları mitinge davet ederek, "Bütün vatandaşlarımızı mutlaka buraya bekliyoruz. Bu ülkede adaletin, hukukun tesis edilmesini tekrar isteyen, bu ülkedeki artık bu geçim sıkıntısının sona ermesini isteyen, bu ülkede adaletin artık geri gelmesini isteyen bütün vatandaşlarımızı bu meydana bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

