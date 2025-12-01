  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Takip Et

CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, çarşamba günü düzenlenecek mitingin bu hafta Güngören'de gerçekleşeceğini duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
CHP'nin yeni miting adresi belli oldu
Takip Et

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için talep edilen hapis cezası ve devam eden tutukluluk sürecine karşı her hafta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri 73. haftasında Güngören’de gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 3 Aralık Çarşamba günü yapılacak mitingin bu hafta Güngören’de düzenleneceğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Çelik, X hesabında yaptığı payaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Adalet mücadelemiz sürüyor! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."

Gündem
Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Sakarya'da 42 ve 28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Türkiye-İran ilişkilerinde yeni bir yakınlaşma dönemi mi başlıyor?
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
Ankara'da iki kardeşe saldıran köpeğin sahibi tutuklandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik konular var
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Taklit-tağşiş listesi güncellendi: Bakanlık, 3 bal markasını ifşa etti
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı
Oyuncu Murat Cemcir iç kanama nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı