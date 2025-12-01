CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu için talep edilen hapis cezası ve devam eden tutukluluk sürecine karşı her hafta düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri 73. haftasında Güngören’de gerçekleştirilecek.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 3 Aralık Çarşamba günü yapılacak mitingin bu hafta Güngören’de düzenleneceğini sosyal medya üzerinden açıkladı.

Çelik, X hesabında yaptığı payaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Adalet mücadelemiz sürüyor! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz."