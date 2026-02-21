CHP'nin yeni miting adresi belli oldu

CHP'nin adalet ve demokrasi için düzenleyeceği bölge mitinglerinin ilk adresi İstanbul'un Bakırköy ilçesi oldu.

Miting adresini duyuran CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Adalet ve demokrasi için bölge mitinglerimizin ilkini İstanbul 3. Bölge merkezi Bakırköy'de gerçekleştiriyoruz! Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük için buluşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Miting, 25 Şubat Çarşamba günü saat 20:30'da Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı'nda düzenlenecek.