  3. CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu
CHP'nin yeni miting yeri Şişli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin İstanbul ayağının 8 Ekim Çarşamba günü Şişli Halaskargazi Caddesi’nde, Cevahir AVM önünde yapılacağını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginin bu hafta İstanbul ayağının adresini duyurdu. Çelik, miting için tüm İstanbullulara katılım çağrısı yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı miting, 8 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Şişli – Halaskargazi Caddesi’nde bulunan Cevahir AVM önünde gerçekleştirilecek. Mitingde, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den göndereceği mektup okunacak.

Özgür Çelik sosyal medyadan duyurdu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” ifadelerini kullanarak vatandaşlara çağrıda bulundu.

Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde, 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza yönelik 200 gündür süren haksız, hukuksuz tutukluluğa karşı bir araya geliyoruz.

???? 8 Ekim Çarşamba
???? 20.30
???? Şişli – Halaskargazi Cd. / Cevahir AVM Önü”

