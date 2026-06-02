CHP’nin yeni sözcüsü Müslim Sarı açıkladı: İşte Kılıçdaroğlu’nun yeni MYK’sı

CHP'nin yeni Parti Sözcüsü Müslim Sarı "mutlak butlan" kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine dönen Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeni MYK'sını açıkladı.

Sarı şu ifadeleri kullandı:

"Mutlak butlan kararına istinaden CHP'nin hukuk tarafından belirlenmiş yetkili kurumları ve organları çalışmaya başladı.

Kurulumuz Sayın Genel Başkanımızla beraber 19 arkadaşımızdan oluşuyor.

Üç branş kurul olarak çalışacak. Sorumlu bir genel başkan yardımcısı olmayacak. Bunlar ekonomi politikaları, dış politika ve hukuk ve seçim işleri birimleri. Bu üç birim doğrudan genel başkana bağlı olarak yürütülecek. Onun dışında genel başkanımızın haricinde 18 kişilik bir genel başkan yardımcıları yani Merkez Yürütme Kurulumuz var."

İşte CHP'nin yeni Merkez Yürütme Kurulu:

Rıfat Turuntay Nalbantoğlu – Genel Sekreter

Orhan Sarıbal – Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı / Sayman

Müslim Sarı – Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Semra Dinçer – Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Deniz Demir – Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Ali Rıza Erbay – Sağlık Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Cemal Canpolat – İşveren Sendikaları ve İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Necdet Saraç – Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Yıldırım Kaya – Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Hasan Efe Uyar – Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Berhan Şimşek – Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Ahmet Hakan Uyanık – AR-GE ve Üretim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Nevaf Bilek – Bölgesel Kalkınma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Adnan Demirci – İşçi Sendikaları ve STK’lardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Tahsin Tarhan – Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Gamze Akkuş İlgezdi – İnsan Hakları ve Aileden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı

Saat 18:00'de MYK toplanacak

CHP Sözcüsü Sarı, sözlerine bugün Özgür Özel'in Meclis grup toplantısında atılan "Hain Kemal" sloganlarına değinerek devam etti:

"CHP'nin kurumsal kimliğine yakışmayan sloganları dinledik bugün grup toplantısında. Eğer CHP'lilerse bu sloganları atanlar gerekli işlemleri yapacağız."

Sarı, saat 18:00'de MYK'ın ilk kez toplanacağı bilgisini de aktardı.

"Biz kurultaya karşı değiliz, yapalım istiyoruz"

Müslim Sarı ayrıca kurultay için toplanan imzalar hakkında da şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin mevcut durumda hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın kurultay yapma şansı yok. Karar kesinleşmedi ve Yargıtay aşaması var. üzerinde tedbir kararı olan bir zeminde ister imza toplansın, ister Genel Başkan karar alsın kurultay toplanamaz. Biz kurultaya karşı değiliz, yapalım istiyoruz. Arkadaşlarla diyalog içinde sorunu çözmeye hazırız.

CHP'nin içine düştüğü cendereden çıkartabilecek bir yol haritasını hep beraber oluşturalım istiyoruz. En nihayetinde CHP'deki bu tartışmalar bir kurultayla çözülecek tabii ki. Kurultayın bir an önce toplanmasını isteyen arkadaşlarımızla da oturup konuşacağız. Kimse dışarıda değil, kimse başka partinin üyesi değil. İş birliği içerisinde, diyalog kapılarımızı sonuna kadar açık tutuyoruz."