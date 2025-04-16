Rasim Ozan Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldı

Rasim Ozan Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla CHP kurultayının iptal edileceğini ve Hikmet Çetin'in CHP'ye geçici kayyum olarak atanacağını öne sürmüştü.

Kütahyalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

* Yarın Kasım 2023 CHP kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyım atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyım Hikmet Çetin olacak deniyor.

* Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara’da tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle gözüküyor

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kütahyalı: Benim tamamen yanlış tahminim

Soruşturma başlatılmasının ardından Kütahyalı yaptığı paylaşımda "Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tamamen haklı. Benim tamamen yanlış tahminim. Ne dese haklı Yılmaz Bey. CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere tüm CHP yönetimi müsterih olsun. CHP’nin kurultayı asla iptal edilmiyor ve CHP’ye asla kayyum atanmıyor. Bu tahminimin yanlış çıkması ayrıca beni çok mutlu etti. Benimki sadece tahmindi. Kararı verecek olan mahkemedir. Mahkeme kararları da duruşmalarda muhataplarına açıklanmadan evvel kimse tarafından bilinemez. 17 Nisan 2025 günü ülkemiz için hayırlı olsun…" dedi.

Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikâyetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu” kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." açıklamasını yaptı.

DDM: Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi söz konusu iddiaları yalanlayarak "Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "CHP'nin 38. Kurultayı iptal ediliyor, CHP'ye kayyum atanıyor" şeklindeki iddialar manipülasyondur. Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı süreci devam etmektedir. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddialar asılsızdır. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerini kullandı.