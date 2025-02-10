CHP'ye 'kurultay' soruşturması sonrası Hamzaçebi'den ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2023 yılında gerçekleştirilen CHP Kurultayı'nda "oy karşılığında para verilmesi" iddiaları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan açıklamaya göre, Özgür Özel'in genel başkanlık seçimiyle ilgili olarak inceleme süreci başlatıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine, evrak yetki itibariyle Ankara'ya gönderildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir" denildi.

Hamzaçebi'den ilk açıklama

X hesabından paylaşım yapan Hamzaçebi, "Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir" dedi.

"Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir. Benim dediğim şudur.

Sayın Erdoğan, Sayın Özgür Özel’in CHP Genel Başkanı seçildiği Kurultayla ilgili olarak benim saydığım dördüncü keredir şaibe iddiasında bulunuyor. Erdoğan’ın her dediğine cevap vermek onun gündeminin peşine takılmaktır. Bunu ben de doğru bulmam. Ancak sürekli olarak delegelerimizin iradesine gölge düşürmeyi amaçlayan bu ifadelere sert bir karşılık verip konuyu kapatmak lazımken bu yapılmıyor. Erdoğan’ın bugüne kadar Partimizle ilgili ettiği ağır sözler, hakaretler en sert şekilde karşılığını bulmuştu.

Benim söylediğim artık süreklilik arzeden bu iddialar karşısında suskun kalınmamasıdır. Susmak benim kabullenebileceğim bir şey değildir. Ben Parti yönetiminde olsaydım suskun kalmayıp meydan okurdum. En azından şöyle bir cevap verirdim:

'Sayın Erdoğan’ın Kurultayımıza gölge düşürmeye çalıştığı ifadelerini ciddiye almıyorum. Biz Kurultayımızda, delegelerimizden eminiz. O bize laf edeceklerine kendi partisinde baksın. Şaibe deyince akla gelen parti AK Parti'dir, CHP değil.'

Böyle bir cevap niye verilemiyor. Eleştirim böyle bir cevabın verilmeyerek Erdoğan’ın konuyu sürekli gündemde tutmasına meydan verilmesinedir."