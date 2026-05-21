CHP'ye mutlak butlan sonrası 3 muhalefet partisi acil toplanıyor

CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verildi.

İYİ Parti yarın toplanacakk-

İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır" denildi.

Ümit Özdağ, Ankara'ya dönüyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda "Antalya Serik’te 1 saat önce başlattığım 3 günlük Antalya programını iptal ederek Ankara’ya dönüyorum. CHP’de mutlak Butlan kararı demokrasiye indirilmiş bir darbedir: Zafer Partisi divanı bu akşam 20.00’de Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu’nun başkanlığında toplanacak. Yarın saat 11.00’de benim başkanlığımda 2. Toplantıyı gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti bu akşam toplanıyor

Anahtar Parti kaynaklarından yapılan açıklamada "CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı ile 21’inci Olağanüstü Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davada verilen “mutlak butlan” kararı sonrası, Anahtar Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Sayın Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında bu akşam saat 19.00'da acil gündemle toplanıyor." ifadelerine yer verildi.