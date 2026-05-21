CHP'ye mutlak butlan sonrası İYİ Parti olağanüstü toplanıyor
İYİ Parti, CHP'ye mutlak butlan kararının ardından yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.
CHP'de mutlak butlan kararı çıktı. Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına karar verilirken, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verildi.
İYİ Parti kaynaklarından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin mahkeme kararının ardından İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma saat 10.00'da Genel Başkan Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun başkanlığında olağanüstü toplanacaktır" denildi.