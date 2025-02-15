CHP'ye 'şaibeli kurultay' soruşturmasında delegeden iddia: Oy karşılığı para teklif edildi

Önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinden sonra görevi devralan CHP lideri Özgür Özel'e "açıklama yapmalı" diyerek çağrıda bulunduğu kurultayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda gerçekleşen 38’inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu ve eski CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi de tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir CHP delegesi Savcılığa başvurarak “gizli tanık” sıfatıyla ifade vermek istedi. Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır'ın haberine göre, gizli tanık usulünü benimsemediği öne sürülen savcılık, ilgili delegenin yeminli ifadesini aldı. İfade veren delege, kurultayda kendisine para karşılığı oy kullanma teklifinde bulunulduğunu, birkaç kez reddetmesi üzerine her seferinde bu rakamın artırıldığını öne sürdü.

Kendisinin teklifi kabul etmediğini öne süren delege, “8 delege arkadaşıma da aynı teklifte bulunuldu” dedi. İddiaya göre delege, bu arkadaşlarının isimlerini de savcılığa verdi. Savcılık, söz konusu delegelerin de ifadelerinin alınması için harekete geçti.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Özel'i eleştirdiği konuşmalarında "şaibeli bir şekilde seçildiğini" iddia etmiş, kurultayın "şabieli" olduğunu öne sürmüştü. Erdoğan, Manisa’daki konuşmasında CHP’de seçimlerin ardından gelen yönetim değişimine işaret ederek “Şaibeli bir kurultayla Bay Kemal’i partiden tehcir ettiler” demişti.

Kılıçdaroğlu da Erdoğan'ın bu sözleri üzerine Özel'e çağrı yapmıştı:

"Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4 veya 5 kez 'şaibeli kurultay' dedi. Bu kurultayda genel başkan adaylarından birisi de bendim. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya Sayın Genel Başkan’ın çıkıp çok açık bir açıklama yapması lazım. ‘Sen kim oluyorsun da CHP’nin kurultayına şaibeli kurultay dersin' denmesi lazım. Ben, bu sorunun aslında doğrudan muhatabı değilim. Doğrudan muhatabı aslında partinin Sayın Genel Başkanı. 5 kez söylenir ve ses çıkarılmazsa, o zaman pek çok soru işareti sıradan vatandaşın bile hafızasında yer alır. Bu doğru değil. Erdoğan’ın sürekli tekrar etmesinin de bir şeyi var, niye tekrar ediyor, yanıt mı almak istiyor acaba? Partinin genel başkanları dahil arkadaşların açık ve net yanıt vermeleri lazım."

Özel ise Kılıçdaroğlu'nun ve Erdoğan'ın sözleri üzerine “14 yıldır sayın Erdoğan bundan önceki kurultayımıza da olmadık şeyler söylüyordu. Bir gün cevap verdik mi, Kemal Bey bir gün cevap verdi mi? Buna cevap mı verilir?” demişti.