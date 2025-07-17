CHP'yi ziyaret eden DEM Parti'den ilk açıklama!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin öncülüğünde başlatılan ve iktidarın “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı yeni açılım sürecinde, terör lideri Abdullah Öcalan’ın videolu mesajının ardından bir grup PKK’lı terörist, sembolik bir törenle silahlarını bıraktı.

Sürecin şeffaflığına dair kamuoyundaki tartışmalar sürerken, DEM Parti Ankara’da süreci yeniden değerlendirmek üzere çalışma turuna çıktı.

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti bugün CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşme saat 13.00’te başladı. Görüşmede, CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

Ziyaret sonrası ilk açıklama

1 saatten fazla süren görüşmenin ardından DEM Partili Pervin Buldan ve Mithat Sancar açıklama yaptı.

Buldan, "Sayın Özgür Özel'in barış sürecine bundan sonra da destek sunacağını öğrenmiş olduk" dedi.

Buldan, "Silah imha töreninden sonra geldiğimiz aşamalar, Meclis komisyonundan beklentiler konularını değerlendirdik. Önemli bir toplantıydı. Çünkü yarın Numan Kurtulmuş'un bütün partileri grup başkanvekilleriyle buluşması olacak. Özel'in bu sürece destek sunacağını öğrenmiş olduk" diye konuştu.

Mithat Sancar TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın siyasi partilerle gerçekleştireceği buluşmaya işaret ederek "Sürecin toplumsallaşması içi Meclis kritik bir noktada" değerlendirmesinde bulundu.