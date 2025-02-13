  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Christopher Nolan Türkiye'ye geliyor: The Odyssey filminin bir kısmı Ordu'da çekilecek
Takip Et

Christopher Nolan Türkiye'ye geliyor: The Odyssey filminin bir kısmı Ordu'da çekilecek

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan yeni filmi The Odyssey için Türkiye’yi tercih etti. 2026 yılında vizyona girmesi beklenen filminin çekimlerinin bir bölümü Ordu'nun Yason Burnu'nda çekilecek.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Christopher Nolan Türkiye'ye geliyor: The Odyssey filminin bir kısmı Ordu'da çekilecek
Takip Et

The Prestige, Inception, Interstaller, Dunkirk ve Oppenheimer gibi çok sayıda kült filmin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey'in çekim yerleri için son kararını verdi. 

Oscar ödüllü yönetmenin bugüne kadar çektiği en yüksek bütçeli film olması beklenen The Odyssey, Homeros'un derlediği ünlü destanlardan biri olan ve Yunan kahramanı Odysseus'u ve onun Truva'nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu edinecek. 

Nolan'ın yıldızlarla dolu filminin başrollerini Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.

Sinemori, çekimlerin bir kısmının Türkiye'de yapılacağını aktaran paylaşımında, "The Odyssey filminin bir bölümü, Ordu'da yer alan Yason Burnu yarımadasında çekilecek!" dedi.

Nolan'ın 2026'da vizyona girecek filmi, Yason Burnu'nun ve Ordu'nun uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlayabilir. Filmin yayınlanmasının ardından bölgeye turist akınının yaşanması bekleniyor.

Gündem
Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu
Ajda Pekkan komşularıyla mahkemelik oldu
MHP lideri Bahçeli: Gazzelileri toprağından çıkarmak vebali çok ağır bir suç ve skandaldır
'Gazzelileri toprağından çıkarmak vebali çok ağır bir suç ve skandal'
Minecan hemşire domuz gribinden hayatını kaybetmişti: Valilik inceleme başlattı
Minecan hemşire domuz gribinden hayatını kaybetmişti: Valilik inceleme başlattı
Sağlık Bakanlığı, 'fiyat pazarlığı' görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı
Sağlık Bakanlığı, 'fiyat pazarlığı' görüntülerine ilişkin soruşturma başlattı
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
MSB duyurdu: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu
AK Partili başkan 2025’i "sabır yılı" ilan etti: "2026 daha güzel olacak"
AK Partili başkan 2025’i "sabır yılı" ilan etti: "2026 daha güzel olacak"