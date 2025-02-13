Christopher Nolan Türkiye'ye geliyor: The Odyssey filminin bir kısmı Ordu'da çekilecek

The Prestige, Inception, Interstaller, Dunkirk ve Oppenheimer gibi çok sayıda kült filmin yönetmenliğini yapan Christopher Nolan, yeni filmi The Odyssey'in çekim yerleri için son kararını verdi.

Oscar ödüllü yönetmenin bugüne kadar çektiği en yüksek bütçeli film olması beklenen The Odyssey, Homeros'un derlediği ünlü destanlardan biri olan ve Yunan kahramanı Odysseus'u ve onun Truva'nın düşmesinden sonra evine yaptığı dönüş yolculuğunu konu edinecek.

Nolan'ın yıldızlarla dolu filminin başrollerini Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Jon Bernthal ve Charlize Theron paylaşacak.

Sinemori, çekimlerin bir kısmının Türkiye'de yapılacağını aktaran paylaşımında, "The Odyssey filminin bir bölümü, Ordu'da yer alan Yason Burnu yarımadasında çekilecek!" dedi.

Nolan'ın 2026'da vizyona girecek filmi, Yason Burnu'nun ve Ordu'nun uluslararası arenada tanınmasına büyük katkı sağlayabilir. Filmin yayınlanmasının ardından bölgeye turist akınının yaşanması bekleniyor.