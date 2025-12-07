Çiftçi grevi sınır kapılarını kilitledi: Türkiye’den TIR geçişleri durma noktasında

Yunanistan’da tarım politikalarına karşı başlatılan çiftçi grevleri, sınır kapılarında ulaşım ve ticareti felç etti.

Çiftçilerin yol kapatma eylemleri nedeniyle 2 Aralık akşamından bu yana İpsala (Türkiye) ve Kipi (Yunanistan) Gümrük Kapıları’nda TIR geçişleri tamamen durdu. Yetkililer, söz konusu geçişlerin 21 Aralık 2025 tarihine kadar yapılamayacağını bildirdi. Bu durum, iki ülke arasındaki lojistik akışta ciddi aksamalara yol açtı.

Eylemler yalnızca Türkiye sınırıyla sınırlı kalmadı. Yunan çiftçiler, Bulgaristan sınırındaki Ormenio Gümrük Kapısını da kapattı. Ayrıca, Yunanistan'ın Bulgaristan ve Kuzey Makedonyaya açılan diğer sınır kapılarında da 15-21 Aralık tarihleri arasında geçişlerin engelleneceği, bu kapılarda tır trafiğinin tamamen duracağı bilgisi paylaşıldı. Bu gelişme uluslar arası taşımacılıkta ciddi aksamaların yaşanabileceği sinyalini verdi.

İpsala ve Kipi’de aksaklık 21 Aralık’a kadar uzayabilir

Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin Salı günü yapılan açılamada, 2 Aralık akşam saatlerinden itibaren İpsala ve Kipi Gümrük Kapıları yapılamayan tır geçişlerinin 15-21 Aralık 2025 tarihine kadar sürebileceği açıklanmıştı.

Açıklamada, yaşanan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Yunan makamlarıyla gerekli görüşmelerin sürdürüldüğünü, özellikle bozulabilir gıda ürünleri ile tıbbi malzeme taşıyan tırların geçişine öncelik verilmesi için Yunan tarafıyla temasların yoğun şekilde devam ettiğini vurgulamıştı.

Tır kuyrukları kapıkule ve hamzabeyli’ye kaydı

İpsala ve Kipi hatlarının kapanması sonrası yoğunluk Kapıkule ve Hamzabeyli Gümrük Kapılarına kaydı. Tır şoförleri, bu bölgelerde bulunan park alanlarına araçlarını çekerek geçiş için kendilerine sıra gelmesini beklemeye başladı.

Fransa'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Mehmet Kılıç, "Yetkililerin kısa sürede bu sıkıntıyı gideremeyeceğine inanıyorum. Bekleyişin uzaması halinde yüklerde bozulma riski ve teslimat gecikmeleri nedeniyle mağduriyetin artacağı bilmek gerekiyor" dedi.

Yetkililer, taşımacılık firmalarının geçici olarak diğer sınır kapılarını kullanmasının önem taşıdığını vurguluyor. Özellikle Kapıkule ve Hamzabeyli'nin yanı sıra Bulgaristan üzerinden yapılan geçişlerin, ticaret akışındaki kayıpları azaltabileceği değerlendiriliyor.