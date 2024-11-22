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Çiftçilere 112,2 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 112 milyon 188 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Haber Merkezi
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Çiftçilere 112,2 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapılacak
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Bakanlığın sosyal medya hesabından, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "112 milyon 188 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, bugün çiftçilerin hesaplarına, kırsal kalkınma yardımları için 110 milyon 742 bin 366 lira, buzağı desteği için 1 milyon 446 bin 500 lira aktarılacak.

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