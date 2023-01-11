'Çiftçiye kredi değil destek verilmeli'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çiftçi ve esnaf için açıklanan kredilerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gürer, açıklamasında şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanı müjde diye kredileri peşi sıra açıkladı. Çiftçi ve esnaflarımıza kredi vereceğiz diyor. Kredi borçlanma demek, bunun yanında Cumhurbaşkanı karşı olduğu faizden de vazgeçmeyip kredilerde de faiz uygulanacağını duyuruyor. Tarım Kanunu'na göre 2023 yılında çiftçiye verilmesi gereken destek 186 milyar lira. Oysa bütçede ayrılan destek 54 milyar lira. Çiftçiye kredi değil destek verilmesi lazım. Bankalara çiftçilerin kredi borcu 300 milyarı geçmiş durumda. Zaten çiftçi, esnaf kredi ile dönüyor. Esas olan faizsiz kredi verebilmek, hibe destekleri sağlamak.

Ülkemizde bankaların zamanında tahsil edemediği krediler 161 milyarı bulmuş. Vatandaşın kredi borcu ise 1 trilyon 120 milyar lirayı aşmış. Ülke bankalardan aldığı krediler ile dönüyor. Takipteki borçlar 30 milyar lirayı geçmiş, icra dairelerinde 23 milyonun üzerinde dosya var. Krediyi ödeyemediği için icralık olan yurttaşlarımızın sayısı her yıl artıyor. Esas olan girdi maliyetini düşürüp çiftçiye, esnafa doğrudan destekler sağlamak. İçinde bulunduğumuz koşullarda krediyi verip faiz de üstüne ekleterek onu bankalara borçlu kıldırıp malı mülkü icra yolu ile alınır duruma düşürmek değil. Ülkemizde ekonomi zorda, ekonomik anlamda yaşanan kriz işçi, çiftçi, esnaf, emekli her kesimi mağdur ediyor.”