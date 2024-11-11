Çiftlik Bank davasında ara karar: İki sanık tahliye edildi
4 binden fazla kişinin mağdur edildiği Çiftlik Bank ana davası 3 Şubat'a ertelendi. Mahkeme, Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin tutukluluk halinin devamına, 2 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Çiftlik Bank davasının görülmesine Kartal'daki Anadolu Adliyesi 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Sanıkların savunmasının alınmasıyla başlayan duruşmada mahkeme ara kararını açıkladı.
2 kişi serbest bırakıldı
Mahkeme, hakkında 88 bin 302 yıl hapis cezası talep edilen Tosuncuk lapalı Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu, Havva Özay, Osman Naim Kaya, ve Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme tutuklu sanık Cafer Çolak ve Serdal Dosdoğru'nun ise adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Duruşma 3 Şubat 2025'e ertelendi.