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Çiftlik Bank kurucusunun sağ kolu Türkiye’ye getirildi

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve kırmızı bültenle aranan Osman Naim Kaya’nın Türkiye’ye iade edildi.

Haber Merkezi
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Hüseyin ASLIYÜCE

THY'nin tarifeli seferiyle Brezilya’nın Sau Paulo kentinden saat 22:40 sıralarında İstanbul Havalimanı’na getirilen Kaya, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube polisleri tarafından havalimanı karakoluna götürüldü.

Kaya buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet müdürlüğü mali suçlarla mücadele şubesine götürülecek.