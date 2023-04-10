Çiftlik Bank soruşturması: Osman Naim Kaya adliyeye sevk edildi

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın Uruguay’daki sağ kolu olduğu belirtilen ve Türkiye'ye iade edilen Osman Naim Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Davanın kilit ismi Mehmet Aydın'ın işlerini yürüttüğü gerekçesiyle ‘kara para aklama’, ‘vergi kaçırma’, ‘suç örgütü üyesi olma’ ve ‘dolandırıcılık’ gibi üzerine atılı suçlardan aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Kaya'nın cumartesi günü Uruguay'dan Türkiye'ye iadesi gerçekleştirilmişti. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınan Kaya’nın emniyette verdiği ifadelere ulaşıldı.

İki gündür emniyette sorguya alınan Osman Nuri Kaya’nın ifadesinde, Mehmet Aydın isimli şahıs ile sosyal medya üzerinden tanıştığını, daha önce tanışıklığının olmadığını, Uruguay’a gelen Mehmet Aydın ve ailesine danışmanlık yaptığını, bu zamana kadar bu danışmanlık (araç, ev alım işlerinde aracılık) işinde komisyon adı altında Mehmet Aydın'dan yaklaşık 537 bin dolar para aldığını söylediği öğrenildi. Kaya’nın, Çiftlik Bank ile herhangi bir ilgi ve alakasının olmadığını söylediği, Çiftlik Bank kurulduğu tarihte Uruguay’da bulunduğunu, bitcoin cihazlarını bilmediğini ve alakasının olmadığını, paralarla alakalı bilgisinin olmadığını, Paraguay'a hiç gitmediğini, Pabipark ve başka herhangi bir şirkette Mehmet Aydın ile ortaklığının olmadığını, suçlamaları kabul etmediğini anlattığı belirtildi.