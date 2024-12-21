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Çığ altında kalan judocu ikizlerden biri hayatını kaybetti

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde kamp yapan judo milli takımı sporcularının üzerine çığ düşmesi sonucu Emre Yazgan hayatını kaybetti, ikiz kardeşi Yunus Yazgan'ın hastanedeki tedavisine devam ediliyor.

Haber Merkezi
İHA
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Çığ altında kalan judocu ikizlerden biri hayatını kaybetti
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Kondisyon çalışması için kayak merkezine 1 kilometre uzaklıkta Sultansekisi mevkiinde yürüyüşe çıkan sporcular çığ altında kaldı.

Kampta bulunan milli sporcular ve aynı zamanda ikiz kardeşlerden Emre Yazgan hayatını kaybederken, yaralı Yunus Yazgan'ın tedavisine devam ediliyor.

Emre Yazgan hayatını kaybetti

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi hastanede tedavi gören Yunus Yazgan'ı ziyaret etti.

Yazgan kardeşlerin genç yaşlarına rağmen milli takımda büyük başarılara imza attığı ve Türkiye'nin judodaki geleceği olarak değerlendirildiği belirtildi.

Yaralı Yunus Yazgan'ın tedavisine devam ediliyor

 

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