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Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar açıklandı

'Cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilen akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında karar çıktı.

Haber Merkezi
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Çiğdem Bayraktar Ör davasında karar açıklandı
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'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu sabit görülen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında, 1 yıl 2 ay 17 gün hapis cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyada yaptığı paylaşım nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında 31 Ocak'ta tutuklanan akademisyen Çiğdem Bayraktar Ör hakkında iddianame düzenlemişti.

Paylaşımda isim belirtmediğini, Cumhurbaşkanı'na hakaret etmediğini aktaran Ör, eleştiride bulunduğunu ve suçlamaları kabul etmediğini söylemişti.

İddianamede, Ör'ün "zincirleme şekilde Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 günden 8 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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