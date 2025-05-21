Cihantimur ailesi ne kadar ödedi? Baba Özer Aci rakam verdi: Oğlumun kanını satmış

İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart 2024'te Timur Cihantimur'un ehliyetsiz şekilde kullandığı araçla çarptığı Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmiş, Cihantimur devam eden süreçte annesi Eylem Tok ile birlikte önce Mısır'a ardından ABD'ye kaçmıştı.

Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci şikayetinden vazgeçti

ABD'de aylardır tutuklu bulunan ve Türkiye'ye iadelerine karar verilen ikili hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oğuz Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci, verdiği dilekçe ile Eylem Tok ve Timur Cihantimur hakkındaki şikayetinden vazgeçti.

Şükriye Aci, verdiği dilekçesinde, hayatını kaybeden Aci'nin 1. dereceden yakını olarak şikayetinden vazgeçtiğini belirtti. Ayrıca yapılacak yargılamaya katılmak istemediğini aktardı.

Baba Özer Aci: Ben davama devam ediyorum

Şükriye Aci'nin şikayetini geri çekmesinin ardından açıklamalarda bulunan Murat Aci'nin babası Özer Aci, "Ben davama devam ediyorum, davamdan vazgeçmedim. Ne söylemişsem sözümün arkasındayım. Benim kırmızı çizgim davamdır. Benim oğlumu geri getirecek maddi manevi bir karşılık yok. ifadelerini kullandı.

Anne Pervin Aci: Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var

Anne Pervin Aci ise “Benim gelinimin altında 2 milyonluk otomobil var. Geçimi çok lükstü. Göktürkler’de ona daire verdim. Aylık 50 binin üzerinde maaşı var. Bir sürü kiradan gelir alıyor. Ona verdiğimiz villadan taşındı. Oğlumun kanını sattı" şeklinde konuştu.

Baba Özer Aci: Davadan vazgeçmek için 100 milyon TL aldı

Patronlar Dünyası'ndan Deniz Dallı'nın haberine göre, baba Özer Aci, yaptığı açıklamada Şükriye Aci'nin şikayetinden vazgeçmek için 100 milyon TL aldığını iddia etti.

Aci, "Yazıklar olsun, karşı tarafa da yazıklar olsun. Benim elimdeki delil karşı taraftan 100 milyon lira aldığı yönünde. Davadan vazgeçtiğine göre oğlumun kanını 100 milyona satmış" ifadelerini kullandı.

Aci, Şükriye Aci'nin ekonomik sıkıntı çekmediğini belirterek "Ben davadan vazgeçmedim, eşi vazgeçti davadan. Para aldı, başka izahatı mı var. Benimle 6 aydır konuşmuyor, telefonlarıma çıkmıyor. Kendi kabuğuna sığındı. Maddi, manevi sıkıntı çekiyormuş. Ne çekiyormuş, öğrenmek isterim. dedi.