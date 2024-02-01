Çılgın sayısal loto sonuçları 31 OCAK 2024 sorgulama ekranı

Sayısal Loto çekilişinde 6 şanslı numarayı bilen büyük ödülün kazananı oluyor. 31 Ocak Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonucu sorgulama ekranı...

Çılgın Sayısal Loto çekilişi 31 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 21:30'da noter huzurunda Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı yayınlandı. Canlı çekilişte büyük ikramiye devretti. 5 bilen 3 kişi ise 2.065.286,10 TL kazandı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 145.457.543,83 TL devretti.

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin. Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangoonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) ve farklı bir küre içerisindeki 90 numara içinden 1 Süper Star numarası çekilir. Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir.