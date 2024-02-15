Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Haftanın merakla beklenen 14 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 14 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
14 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
14 Şubat 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 163.361.934,27 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
1- 29 - 40 - 45 - 63 - 74- joker 76 - SüperStar 54
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 163.361.934,27 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.143.869,30 ₺
4 195 5.865,95 ₺
3 7.255 394,15 ₺
2 118.458 36,20 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 293.297,50 ₺
3+SüperStar 10 39.415,00 ₺
2+SüperStar 235 500,00 ₺
1+SüperStar 1.807 50,00 ₺
0+SüperStar 4.115 25,00 ₺