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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın merakla beklenen 14 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 14 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 14 Şubat 2024 çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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14 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

14 Şubat 2024 günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 163.361.934,27 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

1- 29 - 40 - 45 - 63 - 74- joker 76 - SüperStar 54

Kazanan kategoriler

Kategori                   Kazanan kişi sayısı                               İkramiye tutarı

      6                                         Devir                                        163.361.934,27 ₺

    5+1                                          0                                                   0,00 ₺

      5                                             1                                             1.143.869,30 ₺

     4                                            195                                              5.865,95 ₺

     3                                          7.255                                              394,15 ₺

     2                                        118.458                                             36,20 ₺

 

SüperStar kazanan kategoriler

 Kategori                         Kazanan kişi sayısı                         İkramiye tutarı

6+SüperStar                                       0                                         0,00 ₺

5+1+SüperStar                                   0                                         0,00 ₺

5+SüperStar                                        0                                        0,00 ₺

4+SüperStar                                        1                                    293.297,50 ₺

3+SüperStar                                      10                                     39.415,00 ₺

2+SüperStar                                      235                                     500,00 ₺

1+SüperStar                                     1.807                                   50,00 ₺

0+SüperStar                                     4.115                                   25,00 ₺

 

 

 

 