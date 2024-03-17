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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 16 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 205.204.223,34 TL devretti. İşte 16 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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16 Mart Sayısal Loto sonuçları 

16 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
205.204.223,34 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

28 – 34 – 45 – 60 – 71 – 80 – joker 47  SüperStar 59

Kazanan kategoriler

    Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

        6                                 Devir                          205.204.223,34 ₺

      5+1                                   0                                       0,00 ₺

        5                                     3                                  558.281,65 ₺

        4                                   305                                 5.491,25 ₺

        3                                 12.146                                344,70 ₺

        2                                179.410                                35,00 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

    Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                         0                                        0,00 ₺

5+1+SüperStar                     0                                        0,00 ₺

5+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

4+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

3+SüperStar                        20                                     34.470,00 ₺

2+SüperStar                       445                                      500,00 ₺

1+SüperStar                      2.975                                    50,00 ₺

0+SüperStar                      6.712                                    25,00 ₺