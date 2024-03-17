Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 16 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 16 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 205.204.223,34 TL devretti. İşte 16 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
16 Mart Sayısal Loto sonuçları
16 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
205.204.223,34 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
28 – 34 – 45 – 60 – 71 – 80 – joker 47 – SüperStar 59
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 205.204.223,34 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 558.281,65 ₺
4 305 5.491,25 ₺
3 12.146 344,70 ₺
2 179.410 35,00 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 20 34.470,00 ₺
2+SüperStar 445 500,00 ₺
1+SüperStar 2.975 50,00 ₺
0+SüperStar 6.712 25,00 ₺