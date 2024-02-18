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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın merakla beklenen 17 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 17 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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17 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

17 Şubat 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 167.263.205,58 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

15- 36 - 40 - 63 - 74 - 79 - joker 81 - SüperStar 66

Kazanan kategoriler

Kategori                      Kazanan kişi sayısı                         İkramiye tutarı

    6                                           Devir                                     167.263.205,58 ₺

 5+1                                             0                                                 0,00 ₺

   5                                               3                                             533.507,15 ₺

   4                                             310                                            5.162,95 ₺

   3                                           11.195                                          357,40 ₺

   2                                          163.824                                          36,60 ₺

 SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                      Kazanan kişi sayısı                        İkramiye tutarı

6+SüperStar                                   0                                  0,00 ₺

5+1+SüperStar                               0                                   0,00 ₺

5+SüperStar                                   0                                   0,00 ₺

4+SüperStar                                   0                                   0,00 ₺

3+SüperStar                                  41                               35.740,00 ₺

2+SüperStar                                452                                  500,00 ₺

1+SüperStar                               2.722                                 50,00 ₺

0+SüperStar                               5.948                                 25,00 ₺

 