Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 17 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Haftanın merakla beklenen 17 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 17 Şubat 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
17 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
17 Şubat 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 167.263.205,58 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
15- 36 - 40 - 63 - 74 - 79 - joker 81 - SüperStar 66
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 167.263.205,58 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 533.507,15 ₺
4 310 5.162,95 ₺
3 11.195 357,40 ₺
2 163.824 36,60 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 41 35.740,00 ₺
2+SüperStar 452 500,00 ₺
1+SüperStar 2.722 50,00 ₺
0+SüperStar 5.948 25,00 ₺