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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın merakla beklenen 19 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 19 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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19 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

19 Şubat 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 170.105.681,29 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

7 – 10 – 15 – 31 – 52 – 77 – joker 78 – SüperStar 38

Kazanan kategoriler

     Kategori          Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

       6                              Devir                           170.105.681,29 ₺

     5+1                                0                                      0,00 ₺

       5                                  2                                  583.071,90 ₺

       4                                252                                  4.627,55 ₺

       3                               8.793                                 331,55 ₺

       2                            128.718                                 33,95 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

    Kategori          Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

6+SüperStar                         0                                       0,00 ₺

5+1+SüperStar                     0                                       0,00 ₺

5+SüperStar                         0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                         1                                  231.377,50 ₺

3+SüperStar                       13                                   33.155,00 ₺

2+SüperStar                       362                                    500,00 ₺

1+SüperStar                     2.153                                    50,00 ₺

0+SüperStar                     4.734                                    25,00 ₺