Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 19 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Haftanın merakla beklenen 19 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve büyük ikramiye devretti. İşte 19 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
19 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
19 Şubat 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 170.105.681,29 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
7 – 10 – 15 – 31 – 52 – 77 – joker 78 – SüperStar 38
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 170.105.681,29 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 583.071,90 ₺
4 252 4.627,55 ₺
3 8.793 331,55 ₺
2 128.718 33,95 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 231.377,50 ₺
3+SüperStar 13 33.155,00 ₺
2+SüperStar 362 500,00 ₺
1+SüperStar 2.153 50,00 ₺
0+SüperStar 4.734 25,00 ₺