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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 2 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 185.522.871,30 TL devretti. İşte 2 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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2 Mart Sayısal Loto sonuçları 

2 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 185.522.871,30 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

08 – 19 – 47 – 54 – 56 – 78 – joker 59 – SüperStar 81

Kazanan kategoriler

   Kategori             Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

        6                               Devir                        185.522.871,30 ₺

      5+1                                 0                                    0,00 ₺

        5                                   2                               816.294,15 ₺

        4                                 342                               4.773,65 ₺

        3                              11.075                               368,50 ₺

        2                             172.205                               35,55 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

   Kategori                Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

6+SüperStar                             0                                   0,00 ₺

5+1+SüperStar                         0                                   0,00 ₺

5+SüperStar                             0                                    0,00 ₺

4+SüperStar                              1                             238.682,50 ₺

3+SüperStar                             37                             36.850,00 ₺

2+SüperStar                            362                               500,00 ₺

1+SüperStar                          2.579                               50,00 ₺

0+SüperStar                          5.433                               25,00 ₺