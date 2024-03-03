Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 2 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 185.522.871,30 TL devretti. İşte 2 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
2 Mart Sayısal Loto sonuçları
2 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 185.522.871,30 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
08 – 19 – 47 – 54 – 56 – 78 – joker 59 – SüperStar 81
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 185.522.871,30 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 816.294,15 ₺
4 342 4.773,65 ₺
3 11.075 368,50 ₺
2 172.205 35,55 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 238.682,50 ₺
3+SüperStar 37 36.850,00 ₺
2+SüperStar 362 500,00 ₺
1+SüperStar 2.579 50,00 ₺
0+SüperStar 5.433 25,00 ₺