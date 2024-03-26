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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 25 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 218.717.249,32 TL devretti. İşte 25 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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25 Mart Sayısal Loto sonuçları 

25 Mart 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
218.717.249,32 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

09 – 47 – 62 – 68 – 77 – 90 – Joker 56 – SüperStar 81

Kazanan kategoriler

Kategori               Kazanan kişi sayısı                 İkramiye tutarı

         6                               Devir                            218.717.249,32 ₺

       5+1                                 0                                        0,00 ₺

         5                                    2                                   640.383,25 ₺

         4                                  220                                    5.821,65 ₺

         3                                 8.487                                    377,25 ₺

         2                               132.744                                   36,15 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                  Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

6+SüperStar                         0                                         0,00 ₺

5+1+SüperStar                     0                                         0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

4+SüperStar                          0                                        0,00 ₺

3+SüperStar                         23                                   37.725,00 ₺

2+SüperStar                        350                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       2.293                                    50,00 ₺

0+SüperStar                       4.948                                    25,00 ₺