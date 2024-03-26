Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 25 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 25 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 218.717.249,32 TL devretti. İşte 25 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
25 Mart Sayısal Loto sonuçları
25 Mart 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
218.717.249,32 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
09 – 47 – 62 – 68 – 77 – 90 – Joker 56 – SüperStar 81
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 218.717.249,32 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 2 640.383,25 ₺
4 220 5.821,65 ₺
3 8.487 377,25 ₺
2 132.744 36,15 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 23 37.725,00 ₺
2+SüperStar 350 500,00 ₺
1+SüperStar 2.293 50,00 ₺
0+SüperStar 4.948 25,00 ₺