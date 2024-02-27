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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 26 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 178.565.610,99 TL devretti. İşte 26 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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26 Şubat Sayısal Loto Sonuçları 

26 Şubat 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 178.565.610,99 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

01 – 22 – 36 – 58 – 76 – 87 – joker 4 – SüperStar 40

Kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

        6                                 Devir                        178.565.610,99 ₺

      5+1                                   0                                     0,00 ₺

        5                                     4                               298.641,50 ₺

        4                                   202                               5.913,65 ₺

        3                                 7.704                               387,60 ₺

        2                               122.474                              36,55 ₺

 SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                  Kazanan kişi sayısı          İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                      0,00 ₺

4+SüperStar                          1                                 295.682,50 ₺

3+SüperStar                         18                                 38.760,00 ₺

2+SüperStar                        334                                  500,00 ₺

1+SüperStar                      2.231                                  50,00 ₺

0+SüperStar                      5.037                                  25,00 ₺