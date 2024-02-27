Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 26 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 26 Şubat 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 178.565.610,99 TL devretti. İşte 26 Şubat 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
26 Şubat Sayısal Loto Sonuçları
26 Şubat 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 178.565.610,99 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
01 – 22 – 36 – 58 – 76 – 87 – joker 4 – SüperStar 40
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 178.565.610,99 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 4 298.641,50 ₺
4 202 5.913,65 ₺
3 7.704 387,60 ₺
2 122.474 36,55 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 1 295.682,50 ₺
3+SüperStar 18 38.760,00 ₺
2+SüperStar 334 500,00 ₺
1+SüperStar 2.231 50,00 ₺
0+SüperStar 5.037 25,00 ₺