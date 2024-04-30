Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 29 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 275.220.867,24 TL devretti. İşte 29 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
29 Nisan Sayısal Loto sonuçları
29 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 275.220.867,24 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
10 – 20 – 23 – 47 – 64 – 68 – Joker 67 – SüperStar 42
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 275.220.867,24 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.462.588,60 ₺
4 257 5.691,00 ₺
3 10.497 348,30 ₺
2 159.220 34,40 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 2 284.550,00 ₺
3+SüperStar 37 34.830,00 ₺
2+SüperStar 495 500,00 ₺
1+SüperStar 2.816 50,00 ₺
0+SüperStar 6.070 25,00 ₺