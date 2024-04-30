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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 29 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 275.220.867,24 TL devretti. İşte 29 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 29 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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29 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

29 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 275.220.867,24 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

10 – 20 – 23 – 47 – 64 – 68 – Joker 67 – SüperStar 42

Kazanan kategoriler

  Kategori             Kazanan kişi sayısı              İkramiye tutarı

         6                                 Devir                            275.220.867,24 ₺

       5+1                                   0                                         0,00 ₺

         5                                      1                                1.462.588,60 ₺

         4                                    257                                   5.691,00 ₺

         3                                 10.497                                   348,30 ₺

         2                                159.220                                   34,40 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

   Kategori              Kazanan kişi sayısı            İkramiye tutarı

6+SüperStar                           0                                       0,00 ₺

5+1+SüperStar                       0                                       0,00 ₺

5+SüperStar                           0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                           2                                   284.550,00 ₺

3+SüperStar                          37                                   34.830,00 ₺

2+SüperStar                         495                                    500,00 ₺

1+SüperStar                       2.816                                    50,00 ₺

0+SüperStar                       6.070                                    25,00 ₺