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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 4 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 185.522.871,30 TL devretti. İşte 4 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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4 Mart Sayısal Loto sonuçları 

4 Mart 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 188.392.674,31 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

35 – 42 – 56 – 58 – 69 – 87 – joker 24 – SüperStar 75

Kazanan kategoriler

   Kategori                 Kazanan kişi sayısı                   İkramiye tutarı

        6                                     Devir                                188.392.674,31 ₺

      5+1                                       0                                           0,00 ₺

        5                                         3                                       392.451,65 ₺

        4                                       220                                       5.351,60 ₺

        3                                     8.165                                       360,45 ₺

        2                                   123.508                                      35,70 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

  Kategori                  Kazanan kişi sayısı                     İkramiye tutarı

6+SüperStar                              0                                               0,00 ₺

5+1+SüperStar                          0                                               0,00 ₺

5+SüperStar                              0                                               0,00 ₺

4+SüperStar                              0                                               0,00 ₺

3+SüperStar                             32                                         36.045,00 ₺

2+SüperStar                            335                                           500,00 ₺

1+SüperStar                           2.097                                          50,00 ₺

0+SüperStar                           4.773                                          25,00 ₺