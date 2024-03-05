Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 4 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 4 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 185.522.871,30 TL devretti. İşte 4 Mart 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
4 Mart Sayısal Loto sonuçları
4 Mart 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam 188.392.674,31 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
35 – 42 – 56 – 58 – 69 – 87 – joker 24 – SüperStar 75
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 188.392.674,31 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 3 392.451,65 ₺
4 220 5.351,60 ₺
3 8.165 360,45 ₺
2 123.508 35,70 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 32 36.045,00 ₺
2+SüperStar 335 500,00 ₺
1+SüperStar 2.097 50,00 ₺
0+SüperStar 4.773 25,00 ₺