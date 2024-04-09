Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 8 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 240.882.492,07 TL devretti. İşte 8 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
8 Nisan Sayısal Loto sonuçları
8 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
240.882.492,07 devretti. İşte kazanan numaralar:
27 – 38 – 39 – 42 – 48 – 51 – Joker 22 – SüperStar 63
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 240.882.492,07 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 1 1.412.957,90 ₺
4 268 5.272,20 ₺
3 10.932 323,10 ₺
2 158.000 33,50 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 28 32.310,00 ₺
2+SüperStar 435 500,00 ₺
1+SüperStar 2.598 50,00 ₺
0+SüperStar 5.560 25,00 ₺