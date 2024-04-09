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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 8 Nisan 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 240.882.492,07 TL devretti. İşte 8 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 8 Nisan 2024 pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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8 Nisan Sayısal Loto sonuçları 

8 Nisan 2024 pazartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
240.882.492,07 devretti. İşte kazanan numaralar:

27 – 38 – 39 – 42 – 48 – 51 – Joker 22 – SüperStar 63

Kazanan kategoriler

  Kategori              Kazanan kişi sayısı               İkramiye tutarı

         6                                 Devir                         240.882.492,07 ₺

       5+1                                   0                                      0,00 ₺

         5                                      1                               1.412.957,90 ₺

         4                                   268                                 5.272,20 ₺

         3                                 10.932                                323,10 ₺

         2                                158.000                               33,50 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                 Kazanan kişi sayısı           İkramiye tutarı

6+SüperStar                           0                                      0,00 ₺

5+1+SüperStar                       0                                      0,00 ₺

5+SüperStar                            0                                     0,00 ₺

4+SüperStar                            0                                     0,00 ₺

3+SüperStar                          28                                32.310,00 ₺

2+SüperStar                         435                                  500,00 ₺

1+SüperStar                        2.598                                 50,00 ₺

0+SüperStar                        5.560                                 25,00 ₺