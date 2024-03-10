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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Merakla beklenen 9 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 195.388.438,44 TL devretti. İşte 9 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…

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Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
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9 Mart Sayısal Loto sonuçları 

9 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
195.388.438,44 TL devretti. İşte kazanan numaralar:

02 – 08 – 23 – 50 – 51 – 68 – joker 79 – SüperStar 81

Kazanan kategoriler

  Kategori             Kazanan kişi sayısı                  İkramiye tutarı

        6                                Devir                             195.388.438,44 ₺

      5+1                                  0                                         0,00 ₺

        5                                    4                                     407.093,05 ₺

        4                                  270                                     6.031,00 ₺

        3                               10.888                                     373,85 ₺

        2                              168.500                                     36,20 ₺

SüperStar kazanan kategoriler

Kategori                Kazanan kişi sayısı                İkramiye tutarı

6+SüperStar                          0                                       0,00 ₺

5+1+SüperStar                      0                                       0,00 ₺

5+SüperStar                          0                                       0,00 ₺

4+SüperStar                          0                                       0,00 ₺

3+SüperStar                         29                                  37.385,00 ₺

2+SüperStar                         345                                    00,00 ₺

1+SüperStar                        2.317                                 50,00 ₺

0+SüperStar                        5.015                                 25,00 ₺