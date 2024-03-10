Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 9 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Merakla beklenen 9 Mart 2024 tarihli Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından saat 21.30’da açıklandı. Çekilişte 6 bilen olmadı ve 195.388.438,44 TL devretti. İşte 9 Mart 2024 cumartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçları…
9 Mart Sayısal Loto sonuçları
9 Mart 2024 cumartesi günü gerçekleşen çekiliş sonrası Sayısal Loto sonuçları erişime açıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca tam
195.388.438,44 TL devretti. İşte kazanan numaralar:
02 – 08 – 23 – 50 – 51 – 68 – joker 79 – SüperStar 81
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6 Devir 195.388.438,44 ₺
5+1 0 0,00 ₺
5 4 407.093,05 ₺
4 270 6.031,00 ₺
3 10.888 373,85 ₺
2 168.500 36,20 ₺
SüperStar kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
6+SüperStar 0 0,00 ₺
5+1+SüperStar 0 0,00 ₺
5+SüperStar 0 0,00 ₺
4+SüperStar 0 0,00 ₺
3+SüperStar 29 37.385,00 ₺
2+SüperStar 345 00,00 ₺
1+SüperStar 2.317 50,00 ₺
0+SüperStar 5.015 25,00 ₺