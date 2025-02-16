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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu: Ticaret canlandı

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından ithal ürün yasağının kalkmasıyla birlikte Hatay'dan Suriye’ye giden tırların geçişleri devam ediyor. Suriye tarafında artan vergilere rağmen günde 350 ila 400 araç karşıya geçiyor.

Haber Merkezi
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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda TIR yoğunluğu: Ticaret canlandı
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Suriye'de 13 yıl süren iç savaşın ardından muhalif güçler, 61 yıllık Baas rejimine son vermişti. Esad'ın yıkılmasıyla birlikte başkent Şam başta olmak üzere Halep gibi nüfus oranının fazla olduğu şehirlere yurt dışından ithal ürünler girmeye başladı. Uzun yıllar sonra Türkiye'den giden ürünler de Suriye'nin her noktasına ulaşmaya başladı. Türkiye ve Suriye arasındaki ticaret hacminin genişlemesi Hatay'da bulunan sınır kapılarına da yansıdı. Sınır kapılarında sayıları yaklaşık 2 bini bulan araç kapasitesine ulaşıldı. Suriye'de yönetimin değişmesinin ardından artan vergilerden dolayı tüccarlar arası sorunlar yaşansa da sınır kapılarında araç kuyrukları oluşmaya devam ediyor. Sınır kapılarında oluşan devasa tır kuyrukları dron ile havadan görüntülendi.

"Bazen çok geçişler oluyor bazen de tırlar 1 hafta bekliyorlar"

Buradaki yoğunluktan dolayı tırlar 1 hafta beklediklerini ifade eden Yasir Yıldırım, "Burada en fazla 3 ila 4 gün bekliyoruz. Eskiden daha hızlı geçişler oluyordu ama şimdi ise hem Suriyeli muhacirler giriş yapıyor hem de tırlar giriş yaptıkları için mecbur olaraktan geç oluyor. Burada ortalama 1150 civarında tır vardır. Günde ortalama 350 ila 400 tır giriyor. Bazen çok geçişler oluyor bazen de tırlar 1 hafta bekliyorlar. Savaş zamanında pek geçiş olmadığı için girip hemen çıkıyorduk. Geçişlerde her yeni yılda göre zam yapılıyor. Zamlar biraz daha düşük olsa bizler için daha iyi olurdu" dedi.

"Savaşında bitmesiyle ticaretimiz arttı"

Savaş zamanında burada yoğunluk olmadığını dile getiren Orhan Güngör, "Savaş zamanında geçişlerde sorunumuz yoktu ve bu kadar yoğunluk yoktu. Önceden sıramız yoktu ama şimdi 3 ila 5 gün bekliyoruz. Bu yüzden yoğunluk çok var. Savaşında bitmesiyle ticaretimiz arttı" şeklinde konuştu.

"Geçmişte tırların geçişi daha azdı ama şimdi çoğaldı"

Cilvegözü sınır kapısında yoğunluk olduğunu söyleyen Cuma Yumuşak, "Burada yoğunluk iyi var. Tırlar kalabalık ama zamanla eritiliyor. Geçmişte tırların geçişi daha azdı ama şimdi çoğaldı" ifadelerini kullandı.

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