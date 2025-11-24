CİMER'den gelen "fahiş fiyat" şikayetleri harekete geçirdi: Ünlü kozmetik mağazasına 11 üründen ceza

Ticaret Bakanlığı, CİMER ve sosyal medya üzerinden yapılan şikayetlerin ardından Türkiye’de çok sayıda şubesi bulunan büyük bir kozmetik mağaza zincirine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edildi, idari para cezası verildi.

Ticaret Bakanlığı'nın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, denetime ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Kaplan’ın açıklaması şöyle:

"CİMER ve sosyal medya üzerinden tarafımıza iletilen şikayetler üzerine; Ticaret Bakanlığımız derhal harekete geçmiş, kadın tüketicilerin yoğunlukla alışveriş ettiği ve farklı markalara ait kozmetik ürünlerinin satışının yapıldığı söz konusu mağaza zincirine yönelik bir denetim gerçekleştirmiştir.

Yapılan incelemelerde 11 üründe fiyat mevzuatına aykırılık tespit edilmiş olup, bu aykırılıklar hakkında gerekli idari para cezaları uygulanmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicilerimizin korunmasını, piyasalarda adil, şeffaf ve dürüst ticaret düzeninin tesis edilmesini temel prensip olarak görüyor; vatandaşlarımızı mağdur eden her türlü uygulamaya karşı kararlılıkla gereğini yapmaya devam ediyoruz."