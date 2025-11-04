CİMER'e yapılan başvurular üzerine İstanbul'daki okullarda kapsamlı deprem incelemesi yapıldı

Deprem sırasında öğrenciler ve veliler tarafından bildirilen aksaklıklar sonrası, acil çıkış sistemlerinin ve güvenlik ekipmanlarının kontrol edilmesi, eksiklerin giderilmesi için gereken adımlar atıldı.

Depremden sonra hasar bildirimi yapılan iki okulda Valilik teknik personelince yapılan incelemelerde yapısal hasar bulunmadığı tespit edildi.

Bakanlık yetkilileri, yapılan denetimler sonrası İstanbul’daki okulların deprem riski açısından güvenli olduğunu bildirdi.

TRT Haber'in aktardığına göre İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında bugüne kadar bin 510 okul binası incelendi; bin 432'si riskli bulunarak boşaltıldı. Bu binalardan 423'ü yeniden yapıldı, 838’i güçlendirildi. Böylece toplam bin 449 okul depreme dayanıklı hale getirildi.

Afetlere karşı kapsamlı eğitim ve farkındalık çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı, yalnızca İstanbul'da değil, Marmara bölgesi ve Türkiye genelinde olası afetlere karşı kapsamlı farkındalık ve koordinasyon çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda:

Afet Farkındalık Eğitimleri düzenli olarak veriliyor; her öğretim döneminde okullarda en az 3 yangın ve 5 deprem tatbikatı yapılıyor.

⁠MEB AKUB (Arama Kurtarma Birimi) üyesi 495 öğretmen afet eğitici eğitimlerini tamamladı; bu ekipler tarafından bugüne kadar 15 bin 764 Afet Okul Sorumlusu yetiştirildi.

⁠Her okulda arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilk yardım ekipleri oluşturuldu, tahliye planları uygulamalı olarak deneniyor.

"GENÇ MEB AKUB" faaliyetiyle öğrencilerin afet bilinci kazanması hedefleniyor; ortaöğretim öğrencileri akran danışmanlığıyla tatbikatlara aktif olarak katılıyor.

"Hazırlıklı okul, güvenli toplum"

Bakanlık yetkilileri, afet farkındalığının yalnızca tatbikat ve eğitimlerle sınırlı olmadığını, okul yöneticilerinden velilere kadar tüm paydaşların sürece aktif katılımının esas olduğunu belirterek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Her okulun afet anında hızlı, planlı ve güvenli şekilde hareket edebilmesi için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Güvenli okul, bilinçli öğrenci ve hazırlıklı toplum hedefiyle tüm eğitim kurumlarımızda afet farkındalığını güçlendiriyoruz."