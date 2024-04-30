Çin Büyükelçisi Shaobin: İsrail saldırıları karşısında Türkiye ile benzer tutuma sahibiz

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyen ÇHC Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, 7 Ekim’den bu yana İsrail Filistin çatışmalarının büyük can kaybına yol açtığını belirterek, uluslararası toplumun bir arada hareket etmesi gerektiğini söyledi.

BM Güveinlik Konseyi Daimi üyesi olan Çin’in Ankara Büyükelçisi Shaobin, Çin ve Türkiye’nin İsrail saldırıları karşısında Filistin’in yanında durarak benzer tutuma sahip olduklarını belirterek, “Ateşkes sağlanması, birinci görevdir. İnsani yardımların kesintisiz olarak ulaştırılması gerekiyor. Bu hiç gecikilmemesi gereken sorumluluktur. Çatışmanın bölgeye yayılmasını engellemeliyiz” diye konuştu.

Büyükelçi çatışmanın yayılması riskinin ne kadar büyük olduğunu yakın zamanda yaşanan İran-İsrail çatışmasının gösterdiğini vurguladı.

Tarafları itidalli davranmaya çağıran Shaobin, çözümün uzun süredir Türkiye’nin de savuna geldiği iki devletli yöntem olduğunu ve Filistin devletinin BM’de tanınması gerektiğini söyledi.

“Orta gelir nüfusu 2030’da 800 milyona çıkarmayı hedefliyoruz”

Çin’in ekonomisinin modernleştirmeye çalıştığını ve istikrarlı bir ilerleme stratejisi izlediğini vurgulayan Büyükelçi, Çin’de halen 400 milyon dolayında olan orta gelir seviyesindeki nüfusu 2030’lu yıllarda 800 milyona çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi.

Shaobin, başta ABD olmak üzere batılı ülkelerin Çin’in uluslararası ticaretteki potansiyelini abartarak kendi ticaret engellerini haklı çıkarmaya çalıştıklarını anlattı.

Fazla kapasite algısını yaratarak ticari korumacı önlemler almanın küresel tedarik süreçlerini olumsuz etkilediğini belirten Shaobin,, “Yeni sanayilerin gelişimine iklim değişikliği çabalarını zedeliyor” dedi.

Shaobin, “Çin’in çok hızlı büyüdüğü dönemlerde bunu bir tehdit olarak gören ABD ve batılı ülkelerin şimdi modernleşmeye dönen Çin ekonomisindeki yavaşlamayı ‘Çin ekonomisi çöktü’ diye göstermeye çalışıyorlar, ekonomimiz dimdik ayakta” ifadelerini kullandı.

Çin ile Türkiye arasındaki ticarette yaşanan dengesizliğe işaret eden büyükelçi Shaobin, bu dengesizliğin Çin’in girişimiyle gerçekleşmediğini, iki ülke arasındaki 50 milyar doları aşkın ticaret hacminin dengeli şekilde ilerlemesi gerektiğini söyledi.

Shaobin, Türkiye’nin ticarette Çin’e yönelik ayrımcı önlemlerini kaldırmasını bekledikleri mesajını verdi.