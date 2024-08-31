Çin devi yatırım için Türkiye’yi seçti!

Tahir AYGÜN

Çin şirketleri son dönemde yatırım için yönünü Türkiye’ye çevirdi. Otomotiv devi Chery’in Türkiye’de yatırım yapma kararının ardından elektrik, elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Wetown Electrıc Group da yatırım için Türkiye’yi seçti. Fizibilite çalışmaları kapsamında şirketin üst yöneticileri Türkiye’ye gelerek görüşmeler yaptı. Yatırım için Denizli’yi de gündemine alan şirketin Elektrik Grup Başkanı Jiang Wengong, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti.

Dev şirketlerin stratejik ortağı

Çin’de enerji dağıtım işlerini ve yeni enerji alanında faaliyet gösteren, 40’dan fazla ülkeye ihracat yapıp, projeler üstlenen Wetown Electric, müşterilerine yüksek kaliteli ürünler, çözümler sunuyor. Çin’in Tanınmış Ticari Markasını belgesine sahip şirketin yıllık cirosunun 10 milyar doların üzerinde olduğu öğrenildi. Resmi internet sitesinde ABB, Westinghouse ve Schneider'in küresel stratejik ortağı olduğu belirtilen Çinli şirketin ürünleri Pekin Olimpiyat Kuş Yuvası, Şangay Dünya Fuarı, Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü ve Pekin Yeni Havaalanı gibi klasik projelerde kullanıldığı ifade ediliyor.

Adana ve Denizli yatırım için öncelikli iller

Türkiye’ye yatırım yapmayı planlayan şirketin Adana’nın yanı sıra Denizli’yi de gündemine aldığı öğrenildi. Wetown Electrıc Group CO yetkilileri, Türkiye’de yapmayı hedefledikleri yatırım planlarını görüşmek üzere Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede, Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Wetown Electrıc Group Satış Direktörü Mu Yan, China Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Kızılöz, Tusoft Technology Company Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İyigün, Tusoft Technology Company Genel Müdür Huzeyfe Benli, DSO Genel Sekreter Yardımcısı İsmail Tillem hazır bulundu.

Kasapoğlu’ndan bilgiler aldı

Görüşmede enerji sektörüne ilginin artması nedeniyle sektörün giderek büyüdüğüne dikkat çekildi, Türkiye ve Denizli’deki yatırım imkanları değerlendirildi, ilgili sektörler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Wetown Electrıc Group Başkanı Jiang Wengong, Çin dışındaki büyüme stratejisi ve hedeflerinden söz ederken; DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'deki Organize Sanayi Bölgeleri, yatırım imkanları, ihracatı, yurt dışı pazarları, Çin ile olan ticari ilişkileri konusunda bilgi verdi.

Yatırım ve güçlü iş birliği kanallarının kurulması adına gerçekleştirdikleri nazik ziyaretleri için Çinli firmanın yöneticilerine teşekkür eden Başkan Kasapoğlu, Denizli sanayisinin güçlenmesi gelişmesi ve yeni yatırım alanlarının oluşturulması adına çalışmalara devam edeceklerini kaydetti, şirketin yatırım için Denizli’yi tercih etmesi için görüşmeleri sürdüreceklerini ifade etti.