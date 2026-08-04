Cinayet işleyen 15 yaşın üstündeki çocuklar müebbetle yargılanacak

BESTİ KARALAR / ANKARA

AK Parti Grubu’nun Ekim ayına bıraktığı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Meclis kapanmadan yasalaştırılması hedeflenen yasal düzenlemeye başta DEM Parti olmak üzere muhalefet partileri de karşı çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ise yasal düzenlemenin değiştirilmeden ve Meclis tatile girmeden geçmesi talimatı verdiği öğrenildi.

Yaş yeniden düzenleniyor

Teklif Çocuk Koruma Kanunu’nda değişiklik yapılıyor. Suç işleme yaşı da yeniden düzenleniyor. Buna göre; fiili işlediği sırada 15 yaşını doldurmuş olup da 18 yaşını doldurmamış olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 19 yıldan 27 yıla, müebbet hapis cezasını gerektirdiği takdirde 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. Kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar hakkında yaş indirimi uygulanmayabilmesi, 12-15 yaş grubundaki çocuklara ise bir üst grubun ceza rejiminin uygulanabilmesi hususunda hakime takdir yetkisi tanınıyor. Çocuk Koruma Kanunu'na eklenen yeni maddeyle, ceza sorumluluğu olmayan adli süreçteki çocuklar için çocuklara özgü güvenlik tedbiri niteliğinde "yönlendirme tedbirleri" belirleniyor.

Muhalefet neye karşı çıkıyor?

DEM Parti; 15-18 yaş arası çocuklara getirilen cezaların geri çekilmesini istiyor. Yaş küçüklüğü indiriminin bazı suçlarda hakim takdirine bırakılması, 15-18 yaş grubunda tekerrür hükümlerinin uygulanması, çocuk hükümlülerin infazına kapalı ceza infaz kurumlarından başlanması ve çocukların ifadelerinin kolluk birimlerince alınması gibi önerilere karşı çıkıyor.

CHP; 15 yaşa kadar olan çocuklar için tekerrür hükümlerinin uygulanmasını, kapalı ceza infaz kurumlarında cezaların infaz edilmesini ve bazı suçlarda infaz indirimlerinin kaldırılmasının Anayasa’nın sosyal hukuk devleti ve çocukların korunmasına dair hükümleri ile Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu savunuyor.

Yeni Yol Grubu; çocukları suçla karşı karşıya bırakan yoksulluk, eğitimden kopuş, sosyal dışlanma, aile içi sorunlar, bağımlılık, ihmal ve istismar gibi risk faktörlerinin “hak ettiği derinlikte tartışılmadığı” görüşünü belirtiyor.

AK Parti şehit yakınları ve gazi düzenlemesini Meclise sundu

AK Parti şehit aileleri ile gazilere dönük düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sundu. AK Parti ve MHP'nin ortak imzasıyla Meclise sunulan 9 maddelik yasa teklifinde tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin ana ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarı bir aylık asgari ücretin net tutarından az olmayacak şekilde düzenleme gidiliyor. Başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede bakıma muhtaç olan gazi ve malullere yapılan ek ödemenin miktarı artırılıyor. Düzenlemeyle, söz konusu ödemenin net asgari ücretin iki katı olan mevcut tutarı, net asgari ücretin iki buçuk katı tutarına çıkarılıyor. Vazife malulü olan erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında artış yapılması da yasa teklifiyle düzenleniyor.