Cinayet işleyen çocuklara müebbet cezası tartışılıyor

BESTİ KARALAR / ANKARA

Adalet Bakanlığı’nın üzerinde çalıştığı 12. Yargı Paketi’nin detayları şekillenmeye başladı. Taslak çalışma aşamasında olan 12. Yargı Paketi içerisinde yer alacak bazı değişiklikler ise tartışılıyor. Son yılların en büyük sorunu olan suça itilen ve suça karışan çocuklara verilen cezaların alt ve üst sınırı değişiyor. Özellikle cinayet işleyen ve başka ağır suçlara karışan çocuklar da yetişkinler gibi yargılanacak. İşlediği suçun ağırlığına göre müebbet cezası alabilecek.

12. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen diğer bir düzenleme ile belirli bir bedelin üzerindeki tapu alım-satım ve devir işlemlerinde avukatla temsil zorunluluğunun getirilmesi olacak. Arabuluculuk hükümleri genişletilecek. Özellikle uzun ve çekişmeli süren boşanma davalarında arabuluculuk hükümleri devreye girecek. Uzun süren yargılanma davaları nedeniyle yaşanan mağduriyetleri gidermek amacıyla; atlamalı temyiz müessesesiyle bir dosya hem istinafa hem Yargıtay'a gitmeyecek. Kararların Yargıtay'dan onanması belli kriterlere bağlanacak.

Yargıtay’ın bozduğu dosyaların mahkemelerde öncelikli görülmesi ve yargılama sürelerinin kısaltılmasıyla birlikte, HMK’nın 20. maddesinde yapılacak değişiklikle, görevsizlik ya da yetkisizlik kararı verilen dosyaların ilgili mahkemeye doğrudan gönderilmesi sağlanacak. Bu düzenlemeyle birlikte Yargıtay’ın, ilk derece mahkemelerinin yalnızca “görevsiz” veya “yetkisiz” olduğu gerekçesiyle bozma kararı veremeyeceği hüküm altına alınacak.