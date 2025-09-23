Ciner Grubu enerji alanından da mı çekiliyor?

Ciner Grubu, Türkiye’den çekiliyor. Kısa süre önce medya sektöründen çekilerek Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT’yi Can Grubu’na devretmişti. Ciner Denizcilik, faaliyetlerini Yunanistan’a taşıma kararı almıştı.

Enerji grubu için görüşmeler yapılıyor

Gazeteci Olcay Aydilek’in sosyal medya hesabından aktardığına göre, grup bu kez enerji alanında önemli bir satış için görüşmeler yürütüyor.

Aydilek paylaşımında, Ciner Grubu’nun kontrolünde bulunan Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santrali için istekli bir alıcı ile masaya oturduğunu belirtti. Talip olan şirketin adının henüz açıklanmadığı ifade edilirken, görüşmelerin sürdüğü vurgulandı.

Silopi Termik Santrali’nin satışı için masaya oturuldu

X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ciner Grubu'ndan yeni bir hamle... Kısa süre önce Show TV, Habertürk ve Bloomberg HT'yi satarak medyadan çıkan grubun kontrolünde bulunan Şırnak'taki 405 megavat gücündeki Silopi Termik Santrali için istekli bir "alıcı" ile görüştüğü konuşuluyor. Talibin adı şimdilik bizde saklı."

Ciner Grubu'nun enerji-maden sektöründe 4 şirketi bulunuyor

Ciner Grubu, Türkiye'den çekilmeye devam ediyor. Son olarak Ciner Grubu, Şırnak’taki 405 megavat kapasiteli Silopi Termik Santralini satmak için bir alıcı ile masaya oturdu.

Ciner Grubu'nun enerji-maden sektöründeki 4 şirketi şunlar:

* Park Teknik

* Park Elektrik #Prkme

* Silopi Elektrik

* Konya Ilgın Elektrik

Yeni dönemde enerji ve maden yatırımlarını da yeniden şekillendirebileceğinin sinyali olarak yorumlanıyor. (Oda TV)