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Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi açıkladı: Durumu kötüleşiyor

Tekirdağ'da kaldırıldığı hastanede cinsel istismara uğradığı ortaya çıkan ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki Sıla bebeğin teyzesi Elif Akyüz, bebeğin durumunun kötüleştiğini söyledi.

Haber Merkezi
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Cinsel istismara uğrayan Sıla bebeğin teyzesi açıkladı: Durumu kötüleşiyor
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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, Sıla Y. bebeğin Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 20 gündür entübe halde tedavisi sürüyor.

Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Bebeğin teyzesi Elif Akyüz, her gün hastaneye gelerek bebeğin durumunu takip ettiklerini söyledi.

Bebeğin iyileşmesi umuduyla güne başladıklarını ifade eden Akyüz, "Hayati tehlikesi devam ediyor. Kaç gündür durumunda değişen bir şey yok. Hatta kötüleşme de var. Beyin dokusu atmaya başlamış. bebeğin durumunda kötüleşme var durumunda iyileşme yok. Babam her gün yanına girip bebeği görüyor." dedi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde anne B.Y, 8 Eylül'de kızı Sıla Y'yi "uyanmadığını" belirterek Malkara Devlet Hastanesi'ne götürmüş, muayene sonrası bebek, beyin kanaması teşhisi ve cinsel istismar şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmiş, durum polise bildirilmişti.

Bebek, beyin ameliyatı edilerek entübe halde yoğun bakıma alınmıştı.

Soruşturma kapsamında anne B.Y. (25), B.Y'nin birlikte yaşadığı S.Ö. (57), komşuları K.A. (32) ile 13 yaşındaki oğlu K.A. ve 14 yaşındaki G.K. gözaltına alınmış, şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Sıla bebeğin 5 yaşındaki kardeşi A.Y. ise devlet korumasına alınmıştı.

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini ifade etmişti.

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