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Cinsel saldırı suçundan aranıyordu: Gülüç Belediye Başkanı Eskişehir'de yakalandı

Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi’nde çalışan bir kadın personele yönelik "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir’de gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Cinsel saldırı suçundan aranıyordu: Gülüç Belediye Başkanı Eskişehir'de yakalandı
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Karadeniz Ereğli İlçesi’ne bağlı Gülüç Belde Belediyesi’nin İYİ Partili Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında, belediyede görevli Duygu K.’yi taciz ettiği iddiasıyla Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Görülen mahkemenin ardından Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’a ‘Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı’ suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hakkında istinafa yapılan itiraz 15 gün önce reddedildi. Ayrıca Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında ‘Cinsel taciz’ suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. İtirazın reddedilmesi sonucunda hakkındaki verilen hapis kararı kesinleşen Belediye Başkanı Demirtaş’ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir’de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda gece saatlerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi’ne sevk edilen Belediye Başkanı Demirtaş, cezaevine teslim edildi.

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