Cinsel saldırıda bulundukları kız çocuğunu diri diri yakan 2 kardeşe ölüm cezası

Hindistan'de kimlik bilgileri Kalu Kalbeliya ve Kanha Kalbeliya olarak açıklanan iki saldırgan erkek kardeş 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel saldırıda bulunduktan sonra diri diri yaktı.

Saldırganlar, tecavüz ve cinayetten suçlu bulunarak ölüm cezasına çarptırıldı.

Cinayet, kimlik bilgileri açıklanmayan kızın tarlada çalışmaya gittikten sonra ailesi tarafından kaybolduğunun bildirilmesinin ardından ortaya çıktı, 14 yaşındaki çocuğun cesedi fırının içinde bulundu.

Kayıp kız kardeşini aramaya çıkan erkek kardeşi, ifadesinde evlerinin yakınında yanan bir soba görünce şüphelendiğini söyledi.

Olayı araştıran polisler Times of India'ya şunları söyledi: "Kızın erkek kardeşi, göçebe bir topluluk tarafından kurulan birkaç kömür fırını gördü. Fırınlardan birinden yükselen duman, akşamları faaliyet göstermedikleri için dikkatini çekti ve şüpheye düşürdü. Bir sopayla fırını karıştan kardeşi, kızın künyesini buldu. Adli tıp uzmanları tarafından fırından çok sayıda vücut parçası ve yanmış giysi çıkarıldı, diğer kalıntılar ise çevrede atılmış halde bulundu. Faillerin yanıcı sıvılarla ıslatması sonucu kızın trajik bir şekilde henüz hayattayken ateşe verildiği sonucuna varıldı."

Hindistan'da şiddet ve cinsel saldırı suçları yaygınlaşmaya devam ederken, geçen yıl polisler, sokakta çıplak olarak gezdirilen iki kadını Manipur'daki büyük bir silahlı çeteye teslim etmekle suçlanmış, Yüksek Mahkeme, polisin genç kadınları onlara cinsel tacizde bulunan erkek gruplarına teslim ettiğini kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme, Manipur hükümetini ve Hindistan eyalet polisini kınadı.

Mahkeme şunları söyledi: "İki aydır Manipur'da kanun ve düzen tamamen bozuldu, kanun ve düzen kalmadı. Polisin durum üzerinde hiçbir kontrolü yok, öyle görünüyor ki polis hiçbir tutuklama yapmadı ve ifade dahi almadı."

Yüzlerce erkeğin kadınlara uyguladığı şiddet eyalet çapında protestolara yol açtı.