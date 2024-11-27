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Cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaza anı kameralara yansıdı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde cipin otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucu yaralanan 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Haber Merkezi
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Cipin otobüs durağında bekleyenlere çarptığı kaza anı kameralara yansıdı
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4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde seyreden M.U. (79) idaresindeki 34 GL 6841 plakalı cip, kontrolden çıkarak otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Hızını alamayan araç önce aydınlatma direğine, sonra 41 M 8044 plakalı yolcu minibüsüne çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

Çevredeki vatandaşlar, hasar gören aydınlatma direğini yaralıların üzerine düşmemesi için bir süre tuttu. Kazada yaralanan S.Ö, Y.T, Y.A, A.A, A.K. ve M.M.Y, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

 

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