'Civangate' skandalıyla akıllara kazınmıştı! Selim Edes yaşamını yitirdi

Selim Edes, 'Emlak Konut'un yanı sıra yaklaşık 30 yıl süren 'ESKA Evleri' davalarıyla da biliniyordu.

SELİM EDES VE 'CİVANGATE'

Selim Edes, Türkiye’nin yakın dönem kamu bankacılığı ve yargı tarihinin en kapsamlı dosyalarından biri olarak kabul edilen Emlak Bankası davası kapsamında da adı geçen isimler arasında yer aldı.

Dava, Emlak Bankası’nın özellikle 1990’lı yıllarda kullandırdığı krediler, gayrimenkul projeleri, ekspertiz raporları ve kamu zararına yol açtığı öne sürülen işlemlerle ilgili iddialar üzerine açılmıştı.

Edes, Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'a rüşvet verdiği gerekçesiyle yargılanarak 1 yıl 8 ay hapis ve 111 milyar 111 milyon 111 bin 111 lira ağır para cezasına çarptırılmıştı.

1995'te 6 ay hapis yatan Edes'in, dava esnasında Civan'ın rüşvet iddialarını reddedip belge talebine verdiği "Rüşvetin belgesi mi olur?" sözleri de gündeme oturmuştu.

Öte yandan Muğla Dalaman’da Türkiye tarihine "Selim Edes’in ESKA Evleri" olarak geçen 659 konutluk "Eska İncebel Tatil Köyü Konutları" davasında mağdurlar 30 yıl sonra mutlu sona ulaşmıştı.

"Civangate skandalı" da 19 Eylül 1994 tarihinde eski Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan'ın vurulmasıyla birlikte ortaya çıkan ve Türkiye'nin gündemini uzun süre meşgul eden olaydır.

CENAZESİ 3 OCAK'TA TOPRAĞA VERİLECEK

Odatv'nin aktardğına göre Selim Edes'in cenazesi 3 Ocak 2026 Cumartesi günü, Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.