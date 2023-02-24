Cizre'de fabrika yangını

Şırnak’ın Cizre ilçesinde organize sanayi sitesinde çıkan yangın, bir fabrikayı küle çevirdi.

Alınan bilgilere göre, Cizre'de bulunan organize sanayi sitesinde bir fabrikada yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fabrikada cam, pencere, kapı gibi plastik ürünlerin üretilip bulunmasının yangının şiddetini artırdığı görüldü. Saat 04.00 sularında başlayan yangın tüm çabalara rağmen kontrol altına alınmaya çalışılırken, jandarmaya ait TOMA’larla da müdahale edildi.

Yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada ağır hasar meydana geldi. Ekiplerin yangın kontrol altına alma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin hazırlanacak raporda belirleneceği öğrenildi.