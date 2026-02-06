ClubHouse Bebek'e 100 polisle narkotik baskını

Bebek Otel ile aynı ortaklar sahibi

ClubHouse adlı işletmenin, daha önce uyuşturucu ve fuhuş iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmalar sonucunda mahkeme kararıyla mühürlenen Bebek Otel ile aynı ortaklara ait olduğu belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde daha önce gece kulüpleri ile Bebek Otel’de de arama yapılmıştı. Soruşturma dosyasında, bazı ünlü isimlerin otele farklı adlarla kaydedildiği, gruplar halinde üst katlardaki VIP alanlara çıktıkları ve uyuşturucu kullandıkları, ayrıca otele giren müşterilere üst araması yapılmadığı ve herhangi bir X-ray cihazının bulunmadığı yönünde iddialar yer almıştı.

Önceki operasyonlarda, Bebek Otel’in sahibi Muzaffer Yıldırım’ın da aralarında bulunduğu 19 şüpheli tutuklanmış, söz konusu operasyonda ise Can Yaman ile birlikte 6 kişi gözaltına alınmıştı. Can Yaman, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ayşe Tarım, Ayşe Sağlam ve Ceren Alper tutuklanmış, Burak Fahri Yön, Nilüfer Batur Tokgöz ve Selen Görgüzel hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.